На сроки до 4 лет осудили 3 полицейских, которых обвиняли в пытках женщины в Усолье-Сибирском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усолье-Сибирском трое полицейских, которых обвиняли в пытках женщины зимой 2016 года, услышали приговор. На протяжении нескольких часов оперативники издевались над женщиной, чтобы выбить из нее признательные показания. Угрожали ей и ее родным.

- Согласно материалам уголовного дела сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативных мероприятий, превышая свои должностные полномочия, применили к потерпевшей насилие, нарушая тем самым конституционные права потерпевшей на личную неприкосновенность.Они существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства – дискредитировали деятельность органов полиции, подорвали их авторитет, - сообщают в пресс-службе Усольского городского суда.

Сидя на скамье подсудимых, оперативники утверждали, что никакого насилия не было, полномочий они не превышали и виновными себя не считают. Однако суд посчитал иначе.

Исследовав материалы дела, доказательства, представленные сторонами по уголовному делу, суд пришел к убеждению о виновности подсудимых в совершении преступления, - говорится на официальном сайте ведомства.

Двое полицейских отправятся в колонию на 3,5 года, третьему назначено 4 года лишения свободы без права работать в правоохранительных органах в течение 3 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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