Отключение горячей воды в трех районах Иркутска пройдет с 1 по 9 июля. Фото: Оператор Теплосети Иркутск

1 июля на несколько часов отключено горячее водоснабжение в некоторых домах Свердловского и Правобережного округов Иркутска. Там пройдет ремонт тепловых сетей. Восстановить работу водопровода планируют к 17:00. Также ремонт будут проводить в Ленинском округе, там предупреждают о возможных неудобствах в течение 9 дней. Об этом сообщает в официальном аккаунте в Инстаграм Оператор Теплосети Иркутска.

- В связи с ремонтом тепловой сети с 1 по 9 июля 2021 года в многоквартирных жилых домах Иркутска будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды.

Точные адреса и продолжительность работ смотрите в таблице.

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