Врачи красной зоны получили недельный запас горячих обедов от ИГУ. Фото: Галина СОБОЛЕВА

Бесплатные горячие обеды на целую неделю вперед получили врачи красной зоны Иркутского перинатального центра. Обеспечить питанием медиков, которые из-за третьей волны коронавируса вновь работают на износ, удалось благодаря совместной акции медиагруппы «Комсомольской правды», Общественной палаты Иркутска, ООО «Сервер», арт-галереи «Диас», Иркутского госуниверситета, Иркутского фонда культуры. Все вместе мы решили поддержать медиков! 1 июля ИГУ отправил «на передовую» первую партию горячих блюд.

- Целую неделю мы будем привозить врачам полный комплект блюд: первое, второе, салат, выпечку, хлеб и морс, - рассказывает начальник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Александр Манзула. – Надеемся, что к нам присоединятся и другие.

К слову, 35 врачей Иркутского перинатального центра за год, что коронавирус распространяется по региону, вылечили около тысячи заразившихся COVID-19 беременных женщин. Идею акции уже оценили.

- Огромное спасибо за такую помощь, - поблагодарила старшая медсестра Иркутского перинатального центра Наталья Попова. – Ведь нам приходится выходить на дежурства не только на сутки, но и на двое. А принести столько еды с собой возможности нет. Еще нам необходима питьевая вода. Летом работать в защитных костюмах, в СИЗах, гораздо тяжелее, всегда хочется пить. Низкий поклон всем, кто помогает и поддерживает не только делом, но и добрым словом.

Для тех, кто хочет последовать этому примеру и помочь медикам, мы, по-прежнему, открыты для предложений. И готовы принимать заявки для других медучреждений города. Напоминаем, что все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении регулярно публиковаться в печати.

КАК ПОМОЧЬ

Реквизиты для перечисления средств:

(в платеже обязательно указать: благотворительные средства на организацию питания медиков в период пандемии)

Некоммерческая организация

«Иркутский фонд культуры»

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