Экс-полицейский из Иркутска помог черным риелторам продать пустующую квартиру Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В соцсетях появилась криминальная история, в которой оказался замешан один из сотрудников иркутского МВД. Якобы полицейский решил подзаработать нечестным путем, и сообщил или, как говорят «слил», черным риелторам информацию о пустующей квартире в центре Иркутска. Как пишут, не за просто так, а за денежное вознаграждение. Позже в той самой квартире прописали жильца, а еще через некоторое время, продали почти за 2 миллиона рублей. Правда, какой процент от этой сделки получил полицейский, не сообщается.

Чтобы узнать, была такая история на самом деле, «Комсомолка» обратилась за разъяснением в региональный МВД. Там подтвердили, такой случай действительно был, правда, в 2019 году. Квартиру тогда продали за 1,9 миллиона рублей. Правда, и здесь сумму, которую получил полицейский, не уточнили. Кстати раскрыли весь этот план его же коллеги.

- Его вычислили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с Управлением УЭБиПК Главка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

К тому моменту полицейский уже перешел на службу в Восточно-Сибирское линейное управление.

- Оттуда его и уволили в мае этого года, - добавили в МВД Приангарья.

По неподтвержденной информации в отношении бывшего полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».