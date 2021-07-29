«Будили» спящего рэпера электрошокером: экс-полицейские из Иркутска отправятся в колонию на 4 года

Погибший рэпер. Фото: соцсети

В Иркутске поставлена точка в громком уголовном деле, по которому проходили двое бывших сотрудников патрульно-постовой службы одного из отделов МВД. В феврале 2020 года теперь уже бывшие полицейские решили «разбудить» электрошокером спящего в такси пьяного 24-летнего парня. При этом тот даже ни на кого не нападал и не сопротивлялся. После разряда электрошокером, он умер. А против сотрудников было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Следствие длилось больше года, и вот, состоялся приговор суда.

- Бывших полицейских приговорили к 4 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. – Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме этого, им на два года запрещено занимать должности в правоохранительных, государственных органах.

Кстати, экспертиза показала, что смерть парня наступила из-за отравления алкоголем. Впрочем, бить человека электрошокером без оснований, полицейским было нельзя. Эксперты также доказали, что в момент удара парень находился в глубокой алкогольной коме.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала эту историю со слов матери погибшего. Им, к слову, оказался иркутский рэпер. 15 февраля 2020-го он возвращался домой после вечеринки.

В каком состоянии парень вышел из клуба, неизвестно, но сев в салон, он якобы почти сразу уснул. Подъехав к нужному подъезду, таксист попытался разбудить клиента, но не смог. В какую квартиру заводить его он не знал. Брать телефон парня, чтобы попробовать позвонить родственникам или друзьям, возможности также не было, так как на смартфоне стоял пароль. Таксист решил везти пассажира в полицию.

- По пути ему попался экипаж ППС, - рассказывала «КП»-«Иркутск» мама погибшего Маргарита. - Водитель им посигналил и попросил помощи. А дальше… Двое сотрудников решили «разбудить» сына с помощью электрошокера. Это не помогло. Они заметили, что сын не дышит, и вызвали скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Сразу после этого случая, В ГУ МВД по Иркутской области была проведена внутренняя проверка. Сотрудников ППС уволили со службы.

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