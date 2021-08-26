Работавший доставщиком еды велогонщик из Бурятии Михаил Асташов выиграл золото Паралимпиады 2020. Фото: личный архив

Есть четвертое золото сборной России на Паралимпиаде в Токио! И принес его велогонщик из Бурятии Михаил Асташов. Причем выиграл бурятский Ник Вуйчич, как еще называют Михаила в блестящем стиле. В финальном заезде, спортсмен, выступающий в классе C1, оказался быстрее канадца Тристена Шернове, опередив соперника на целый круг. Более того, по ходу квалификационных заездов Михаил Асташов установил новый мировой рекорд (3.35,954). Кстати, для России это стало первой золотой медалью Игр, добытой вне плавательного бассейна.

- Все как в песне Высоцкого: «..друг обошел меня на круг», - комментирует корреспонденту «КП»-«Иркутск» выступление своего подопечного тренер Михаила Асташова Николай Тетерин. – Ну а если серьезно, то Михаил установил несколько рекордов: рекорд трека, паралимпийский рекорд и рекорд мира. Ожидал ли я такого выступления? Да я не сомневался в этом с 2015 года, когда его не взяли на Паралимпиаду в Рио. Более того, Михаил стал первым паралимпийцем в советской и российской истории, который завоевал золото в велоспорте. До этого у нас была лишь бронза в Лондоне 2012.

При этом, Николай Тетерин считает, что его подопечный еще не набрал свою идеальную форму. Так что, ждем от Михаила новых медалей. Впереди у него еще три старта. 27 августа он поборется за золото на велотреке на дистанции 1000 м, 31 августа – в гонке с раздельным стартом, а 2 сентября в групповой гонке.

- Все только начинается, - продолжает Николай Тетерин. – Потенциал и возможности взять еще три медали у Михаила есть. Но загадывать наперед, конечно, не хочется. Все-таки это спорт.

Михаил Асташов родился без рук и ног, но сумел стать настоящей звездой паратриатлона (комбинированный вид спорта, где нужно бежать, ехать на велосипеде и плыть, - прим. Ред.)

В феврале 2020 года Михаил Асташов прославился на всю страну еще и не в спортивном плане. Тогда титулованный параспортсмен стал разносчиком еды в Екатеринбурге. Сначала все подумали, что таким образом Михаил хочет подзаработать на поездку на Паралимпиаду 2020. Разразился даже скандал. Многие накинулись на чиновников, которые якобы не выделяли деньги на подготовку параспортсмена. Однако все оказалось не совсем так. Как сам Михаил объяснил свою временную работу доставщика, а также подробности из его биографии читайте ЗДЕСЬ.

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