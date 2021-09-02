«Зашла через голову и вышла через пятку»: молния насквозь пронзила иркутского тренера по рукопашному бою, не оставив ожогов

Евгений Александров чудом остался жив. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Горы Восточного Саяна, 26 туристов, двое суток в пути. Позади удачное восхождение на Шумак, высотой в 2760 метров, а впереди – 24 часа дороги домой. Погода солнечная, виды прекрасные – хребты, необъятная сибирская тайга, реки озера... Внезапно налетели тучи, заморосил мелкий дождь, где-то вдалеке сверкнула яркая вспышка и раздался гром…

- Скорее, все сюда, в Женю попала молния! - вдруг раздался громкий крик.

Евгений заслуженный тренер России по рукопашному бою. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Кроссовки – в клочья

Вообще 43-летний иркутянин Евгений Александров профессиональный спортсмен – заслуженный тренер России по универсальному бою, многократный призер областных и всероссийских соревнований по рукопашному бою. Сейчас у него в Иркутске свой бойцовский клуб, где он занимается с желающими. Вторая страсть Евгения - горы. К походам он приучил не только семью, жену и троих детей, но и подопечных. И стал организовывать для них туры по восхождениям.

- Это был уже десятый поход Жени на Шумак, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» жена Евгения Ирина. – Обычно он, как руководитель, идет замыкающим группы, чтобы никто не потерялся. Но в этот раз в конце оказались я с подругой. Как молния ударила в мужа, я не видела.

Евгений обожает походы в горы. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Когда Ирина оказалась рядом с супругом, где он получил разряд, едва сама не упала в обморок. Евгений, не двигаясь, лежал на камнях. Лицо - в крови! Казалось, будто мужчину били по голове дубинками. Куртка и трико разорваны, волосы обожжены, а трекинговые кроссовки - в клочья. Ирина схватила супруга за руку. На вопрос жены, как он, Евгений ответил:

- Я тебя не слышу.

Ирина схватила телефон и начала набирать сообщение.

- Ты меня узнаешь? – написала она и показала экран мобильного супругу.

- Да, - не раздумывая, кивнул Евгений, и добавил: «А что со мной случилось? Камень прилетел что ли?».

Евгения несут на носилках. Фото: личный архив Евгения Александрова.

25 километров на носилках

Шевелиться Евгений не мог. Поэтому группа решила прямо на месте разбить лагерь. Они установили палатку и аккуратно перенесли туда Евгения. К счастью, у одного из туристов оказался спутниковый телефон. Поэтому с вызовом МЧС проблем не возникло. Вот только спасатели сразу предупредили, что прибудут не раньше утра следующего дня, то есть часов через 15-18.

- Мы не отходили от Жени ни на шаг, на горелке кипятили чай, давали пить, - продолжает Ирина. – Кстати, у него все это время не было ни страха, ни отчаяния. Думаю, помогли его волевые качества спортсмена, боевой дух и физическая подготовка.

Фото: личный архив Евгения Александрова.

Спасатели приехали, как и обещали. На помощь группе прибыли МЧС-вцы из Кырена и Улан-Удэ. Вот только из-за тумана и грозы прислать вертолет за Евгением не удалось. Вместе с друзьями Евгения спасателям пришлось нести спортсмена на носилках до поселка Сухой Ручей в Слюдянском районе, а это около 25 км. Спускали целый день и вечер.

- К концу маршрута Евгению стало лучше, - говорит Ирина. – Ему было неудобно, что его, крупного спортсмена, несут несколько человек и он попробовал идти сам.

Фото: личный архив Евгения Александрова.

На спине остался шрам

В поселке Евгения осмотрела фельдшер, которая померила пульс, давление. Заверила, что дорогу до Иркутска он выдержит, и разрешила продолжить путь.

- В городе мы сразу поехали в больницу, - продолжает Ирина. – Врачи сказали, что муж родился в рубашке. Оказалось, молния буквально «прошила» Женю. Она вошла через голову и вышла через левую пятку. Поэтому у мужа сломана скула, лопнула барабанная перепонка в ухе и порвался кроссовок.

Евгений и все, кто ему помогал. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Чудом спортсмен избежал серьезных ожогов. Разве что на спине остался след от молнии, но и он уже зажил. Кроме того, тренеру даже не понадобится операция, так как кости на лице зарастают сами. Сейчас Евгений лечится дома. Единственная проблема, которая его беспокоит – слух. На одно ухо мужчина все еще не слышит. Поэтому общаться ему сложно.

- Хочу поблагодарить каждого, кто был рядом и оказал помощь в эту трудную минуту, - написал Евгений на своей странице в соцсети.

Порванные лямки рюкзака Евгения. Фото: личный архив Евгения Александрова.

А появились ли у спортсмена какие-то новые способности после такой «подзарядки»?

- Пока нет, но мы ждем, - улыбается Ирина.

На вопрос, не завяжет ли теперь боец с походами, и Евгений, и его жена отвечают дружно:

- Даже мыслей таких нет, через год опять рванем на Шумак.

Порванная куртка. Фото: личный архив Евгения Александрова.

ЗВОНОК ФИЗИКУ

Николай БУДНЕВ, профессор, доктор физико-математических наук

«То, что мужчина выжил – чудо»

- То, что мужчина остался жив и не получил серьезных ожогов – настоящее чудо. Обычно, людей убивает молнией. Почему так произошло? Скорее всего, его электрическое сопротивление и выделяемая из организма теплота были невелики. Не исключено, что на нем была надета мокрая одежда. В этом случае заряд мог пройти по ней. А еще большой ток способен парализовать в организме мужчины работу сердца. Наверное, это не случилось из-за того, что заряд молнии был небольшой. Это тоже везение. Обычно мощность у нее гигантская. То, что молния зашла через голову и вышла через пятку, меня нисколько не удивляет. Обычно так и происходит.

И разорванные кроссовки. Фото: личный архив Евгения Александрова.

Евгений считает, что ему помогла отличная физическая подготовка. Фото: личный архив Евгения Александрова.

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