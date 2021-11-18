Сибиряк бросился на защиту жены от четверых отморозков и его забили до смерти

Погибший Дмитрий Шевцов из Усть-Илимска. Фото: предоставлено Олесей Шевцовой.

Восьмилетняя дочь Олеси Шевцовой из Усть-Илимска несколько дней не могла понять, что происходит в семье.

- Где папа? Где папа? – повторяла один и тот же вопрос.

Отец ушел и не вернулся. А мать и старшие братья избегали разговора, даже в глаза ребенку боялись смотреть, отводили взгляд в сторону… Как сказать, что ты никогда больше не увидишь папу?! Дмитрий Шевцов, 34-летний отец троих детей, погиб, защищая жену от четверых отморозков.

«Гоните 20 тысяч рублей или…»

Трагедия случилась в пятницу, 12 ноября. Вечером Олеся приехала встретить мужа с работы. Дмитрий - электрик, в тот день находился на выезде, в районе проспекта Дружбы Народов, что на окраине города. Супруги вместе собирались вернуться домой. Решили немного прогуляться пешком, а потом дойти до остановки и сесть на автобус. Путь пролегал по тропинке через небольшой перелесок. Едва пара прошла несколько десятков метров, как за спиной раздался крик.

- Стоять! – скомандовал мужской голос. Дмитрий с Олесей оглянулись и увидели четверых крепких парней.

- Мы даже понять ничего не успели, как они подбежали, накинулись на нас и начали бить, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Олеся Шевцова. – Сначала под руку попалась я. Муж бросил в снег рюкзак с колонкой, которые нес в руках, вступился и начал меня закрывать собой. Трое сразу переключились на него. Ударили кулаками, повалили на землю и продолжили пинать ногами. Четвертый держал меня, чтобы не убежала и не звала на помощь.

Дмитрий с женой Олесей. Фото: предоставлено Олесей Шевцовой.

«Ведь ты из компании моего сына!»

Свои требования налетчики все-таки выдвинули. Приказали супругам отдать им телефоны и деньги.

- Гоните 20 тысяч, - злобно потребовали они.

Своего четверка добилась. Дмитрий с Олесей отдали им все, что было: смартфоны и банковскую карту, на которой было всего 1,5 тысячи рублей. Это видимо разозлило извергов еще больше. Они нашли палки и продолжили бить Дмитрия ими.

- Несмотря на то, что муж был уже весь в крови, он пытался отбиваться, и все время защищал меня - продолжает Олеся. – Если кто-то из нападавших переключался на меня, он вставал, пытался схватить подонков. Даже обманул их, крикнул, что я беременна и меня трогать нельзя. Я подыграла и начала кричать, что отошли воды. Они вроде поверили.

Отморозки продолжали бить Дмитрия почти три часа. За это время мимо не прошел ни один очевидец. Четверку не остановило даже то, что Олеся попросила сделать звонок, чтобы родные перевели преступникам деньги. Те не поверили. А вот другое предложение, которое сделал им обессиленный Дмитрий, их устроило.

- У меня есть гараж в собственности, давайте я перепишу на вас, - сказал Дмитрий.

Пока сообщники обдумывали этот вариант, возникла пауза. Олесе удалось внимательно разглядеть лица преступников. Неожиданно она узнала одного из них. Это был молодой парень, который занимался кикбоксингом в одной секции с 20-летним сыном Олеси Андреем. Женщина вспомнила, что даже видела его в компании сына. Она тут же уточнила его имя и сказала, что они родители Андрея.

- Тогда он остановил друзей, заявил, чтобы нас перестали бить, - говорит Олеся. – Но было поздно... Муж находился в сознании, но уже не мог двигаться. Эти отморозки неожиданно опомнились и начали помогать мне вытащить Диму из леса. Я сказала, что все сделаю сама, только уходите. Они ответили, что из-под земли достанут, если обращусь в полицию. Потом ушли, забрав телефоны. Даже скорую не дали вызвать.

Дмитрий был очень семейным и работящим мужчиной. Фото: предоставлено Олесей Шевцовой.

«Я хочу жить…»

Вытаскивать мужа из леса Олесе пришлось в одиночку. Сил тащить мужчину у нее не было, но оставлять Дмитрия одного на 10-градусном морозе она не собиралась. Ей еще приходилось растирать руки мужа, который стал замерзать.

- Брось меня и беги за помощью, - лишь смог прошептать Дмитрий. – Я все равно не смогу встать.

Олеся укутала мужа потеплее в одежду и побежала. Как только выбралась из леса, встретила парня, гулявшего с собакой. Он вызвал женщине скорую и полицию. Медики и МВД приехали быстро. Дмитрия на носилках положили в карету неотложки. Перед тем как уехать в больницу, он успел сказать жене одну фразу.

- Я хочу жить, - сказал Дмитрий. И его увезли. Тогда Олеся еще не знала, что видит мужа последний раз...

Врачи сразу поставили неутешительный диагноз. Подонки так сильно избили мужчину, что всех травм оказалось не пересчитать. Перелом двух ребер, разрыв селезенки, череп пробит в четырех местах, а челюсть в трех, - вот далеко не полный список диагнозов… В больнице Дмитрий впал в кому, а через несколько часов умер. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

Полицейские задержали отморозков в ту же ночь, вычислив по камерам видеонаблюдения. Уже через час после смерти Дмитрия, все четверо сидели перед следователями и давали показания. Налетчиками оказались четверо местных жителей в возрасте от 20 до 32 лет. В момент нападения они были пьяные.

- Трое из них уже были судимы, - рассказывают в СУ СК России по Иркутской области. – Всю четверку заключили под стражу до суда.

«Какой ты мужик, если отпор дать не можешь»

Встретилась на очной ставке с отморозками и Олеся. Женщина говорит, что не увидела в глазах обидчиков ни грамма раскаяния. Извинений она также не дождалась.

- Один из них и вовсе не признает вину, - говорит Олеся. – Пытается все свалить на друзей. Заявляет якобы просто стоял и смотрел. Но я все помню. Я видела, как он тоже пинал мужа. Так что от ответственности не дам уйти.

С Дмитрием Олеся прожила 13 лет. Пара начала жить, когда у женщины уже был 6-летний сын и 4-летняя дочь от первого брака. Дмитрий воспитывал детей жены как своих, и они называли его отцом. Закрепило союз рождение общей дочки, в которой мужчина и вовсе души не чаял.

- Дима был прекрасный семьянин, муж и отец, - плачет Олеся. – Не пил, все время работал, все делал для семьи. Ни с кем у него не было конфликтов. Это вообще, наверное, была его первая драка в жизни. Знаете, когда эти подонки пинали мужа, они приговаривали, мол, какой ты мужик, раз отпор дать нам не можешь. Они даже не знали, что у Димы астма, есть инвалидность. Несмотря на это, он мужественно отбивался. А теперь, сидя перед следователем, эти сволочи, узнав, что им грозит серьезный срок, реально сидят и плачут как последние трусы.

Дмитрия Шевцова проводили в последний путь 18 ноября в родном Усть-Илимске. Похороны полностью оплатила организация, в которой работал мужчина.

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