«Стреляйте в меня, только друзей не трогайте»: осуждены отморозки, убившие на трассе 20-летнего студента из Братска

В Братске поставлена точка в громком убийстве 20-летнего студента Алексея Баландина (имя и фамилия изменены), которого прямо на трассе ни за что расстреляли четверо отморозков. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой истории. Трагедия произошла в ночь на 23 февраля 2019 года на трассе «Вилюй». Алексей вместе со своей девушкой Ксенией и друзьями ехал в Братск из Красноярска. Словно, в боевике про лихие 90-е, прямо на дороге, всего за 3 километра до дома их машину остановили четверо парней.

Злодеи с большой дороги направили ружье на ребят, и приказали им выйти из салона. В случае отказа пообещали открыть огонь на поражение.

- Алексей первым вышел из машины и сказал преступникам: «Стреляйте, только моих друзей не трогайте», - рассказывала «КП-Иркутск» девушка студента Ксения Кучерова.

Еще через секунду Алексей получил пулю между лопаток и упав на асфальт скончался на месте. После этого отморозки, еще не зная, что Леша мертв, переключились на Ксению. Один из преступников достал нож и пырнул им девушку. Чудом она осталась жива.

Ксения чудом осталась жива. Фото: соцсети

На этом преступная четверка не успокоилась. Скрываясь на «Приоре» погибшего парня, они поехали по трассе в сторону Тулуна. Но вскоре сообщники поняли, что их могут вычислить по машине Алексея, поэтому попытались отнять другой автомобиль у первого проезжающего водителя. Перегородили дорогу внедорожнику Toyota Land Cruiser, водитель которого не стал останавливаться, успел уехать от них. Один из нападавших успел выстрелить, попав по кузову автомобиля.

Задержали вооруженных преступников через несколько часов. Ими оказались жители Братска и Братского района в возрасте от 23 до 29 лет. Выяснились и остальные детали похождения четверки в тот вечер. Оказалось, что ружье, из которого был убит Алексей, они похитили из дома 93-х летней бабушки во время разбойного нападения.

В общей сложности четверка отсидит за решеткой 54 года. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следствие длилось почти полтора года. На днях все четверо злодеев услышали приговор суда.

- Все четверо признаны виновными, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Им назначено наказание от 9 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Самый большой срок в 20 лет получил отморозок, который стрелял в Алексея. 14 лет за решеткой проведет преступник, который нанес ножевой удар Ксении. Еще двое их подельников отправятся в колонию на 11 и 9 лет 8 месяцев. Таким образом, в общей сложности вся четверка проведет за колючей проволокой 54 года.

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