Шесть иркутских спортсменов могут поехать на зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекин

Кандидаты на поездку на Олимпиаду 2020 Семен Павличенко, Александр Бредихин и Максим Белугин (слева направо) Фото: федерации санного спорта и бобслея России, личный архив Александра Бредихина.

Вроде бы совсем недавно мы болели за спортсменов из Иркутской области на летней Олимпиаде в Токио, как незаметно подбираются уже зимние Игры 2022 в Пекине. Они пройдут в столице Поднебесной с 4 по 20 февраля 2022-го. А это значит, что пора знакомиться со спортсменами, которые могут представить наш регион. Расширенный список кандидатов от Приангарья нынче не очень большой. И в нем представители трех видов спорта – сани, бобслей и хоккей. Итак, в число 600 претендентов на путевку в Китай вошли бобслеисты из Братска Максим Белугин и Александр Бредихин, а также братская саночница Диана Логинова.

В деле – новички

К слову, 26-летний Александр Бредихин сейчас самый молодой пилот в составе наших бобслеистов. И не исключено, что он в скором времени пойдет по стопам своего звездного земляка и кумира, олимпийского чемпиона Сочи 2014 Александра Зубкова.

- Летом я как раз перешел из юниорской сборной России в основной состав, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Александр Бредихин. – Готовился к сезону с олимпийской командой, но возьмут ли меня в окончательный состав, пока непонятно. Дело в том, что на Игры в Пекин поедут три пилота, а вместе со мной нас четверо. Сейчас команда участвует в этапах Кубка мира. Я же пока нахожусь дома, в Братске. Вызвать меня могут в любой момент, поэтому тренируюсь пять раз в неделю, нахожусь в постоянной боевой готовности и хочу выступить в Пекине. Если не попаду, не расстроюсь. Возраст позволяет попасть еще на две Олимпиады.

Вся спортивная карьера впереди и у 18-летней Дианы Логиновой.

- Готова выступить на Олимпиаде уже сейчас, - говорит Диана Логинова. - На самом деле, для меня это такие же соревнования, как и остальные старты. Я выкладываюсь по-полной везде. До февраля мне осталась показать себя на этапах Кубка мира в Сочи, Германии, Австрии, Латвии, и Швейцарии, а также на чемпионате мира.

Диана Логунова. Фото: федерация санного спорта России

Семен Павличенко представляет Ленинградскую область

Помимо Максима Белугина, Александра Бредихина и Дианы Логиновой большой шанс попасть в олимпийский Пекин есть у иркутских спортсменов, которые сейчас представляют другие регионы. И прежде всего это участник Игр в Сочи 2014 и в Пхенчхане 2018, 30-летний Семен Павличенко. Братчанин по итогам сезона 2020-2021 вошел в тройку лучших саночников мира. К слову, на Играх в Пхенчхане в 2018-м году он стал лишь 14-м.

Очередной братчанин в олимпийском списке - напарник Семена Павличенко по сборной и его друг, 27-летний Александр Горбацевич. В прошлом сезоне он также закрепился в составе сборной России и уже составляет конкуренцию своему более опытному партнеру.

Ну и наконец, наш земляк может появиться в составе национальной команды по хоккею. Это 21-летний воспитанник ангарского «Ермака» Дмитрий Воронков, который сейчас выступает за казанский «Ак Барс». Форвард уже блеснул на молодежном чемпионате мира 2020, где завоевал серебро. В мае 2021 года Дмитрий играл уже на взрослом мировом форуме за главную команду страны. На чемпионате мира в Латвии он забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Ну а в ноябре Дмитрий Воронков и вовсе был назначен капитаном сборной России на Кубке Карьяла. Конечно, конкуренция у Дмитрия будет фантастическая. Ведь в Пекин приедут лучшие российские хоккеисты, играющие в Национальной хоккейной лиге.

Хоккеист Дмитрий Воронков. Фото: федерация хоккея России

КСТАТИ

Все конькобежцы России будут готовиться к Играм в Приангарье

Если бобслеисты и саночники будут готовиться к Олимпиаде в Пекине в Сочи и Новогорске, то женская и мужская команды по конькобежному спорту приедут тренироваться в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. Сборы пройдут с 19 по 27 января 2022 года. Кстати, в этом году лучшие конькобежцы уже приезжали в главную ледовую арену Иркутска и оценили ее высоко.

ДОСЬЕ «КП»

Кандидаты на поездку на Олимпиаду 2022

Максим БЕЛУГИН, бобслей

Родился 5 марта 1985 года в Краснокаменске. Выступает за Иркутскую область. Разгоняющий.

Достижения: неоднократный победитель и призер национального первенства, различных этапов Кубка мира и Европы

Александр БРЕДИХИН, бобслей

Родился 4 июня 1995 года в Братске.

Достижения: серебряный призер первенства мира, чемпион и серебряный призер первенства России, серебряный и бронзовый призер Кубка России

Семен ПАВЛИЧЕНКО, санный спорт

Родился: 11 мая 1991 года в Братске. Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015, 2021), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

Александр ГОРБАЦЕВИЧ, санный спорт

Родился: 16 августа 1994 года в Братске.

Достижения: серебряный призер первенства России среди юниоров, в составе команды молодежной сборной по санному спорту занял 3-е место на первенстве Европы. Бронзовый призер чемпионата России 2017 в спринте.

Диана ЛОГИНОВА, санный спорт

Родилась: 14 февраля 2003 года в Братске.

Достижения: бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2020

Дмитрий ВОРОНКОВ, хоккей

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске. Воспитанник ангарской хоккейной школы «Ермак». С 2018 года играет за казанский «Ак Барс»

Достижения: серебряный призер молодежного чемпионата мира 2020.