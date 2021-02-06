Братчанин Семен Павличенко вошел в тройку сильнейших саночников мира. Фото: федерация санного спорта России.

Братский саночник Семен Павличенко вновь в числе лучших саночников мира! По итогам сезона 2020-2021, в общем зачете Кубка мира 29-летний сибиряк занял 3-е место, набрав 673 очка. Первым стал немец Феликс Лох, вторым его соотечественник Йоханнес Людвиг.

При этом на последнем этапе Кубка мира, который 6 февраля прошел на олимпийской санно-бобслейной трассе в швейцарском Санкт-Морице, Семен Павличенко по итогам двух заездов финишировал лишь на 16-м месте. Зато на этих соревнованиях порадовал еще один саночник из Братска Александр Горбацевич, который стал 6-м. В общем зачете Александр занял 12-е место. Один из лидеров сборной России Роман Репилов в Санкт-Морице занял 5-. строчку, а по итогам сезона - 8-ю.

Но, вернемся к Семену Павличенко. Напомним, что с начала 2021 года сибиряк завоевал сразу несколько медалей. 10 января братчанин взял золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Затем на восьмом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке сибиряк завоевал серебряную медаль в одиночном заезде. И еще взял золото в спринте. 29 января Семен стал серебряным призером в спринте, на чемпионате мира в Кенигзее.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015, 2021), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

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