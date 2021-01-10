Титулованный саночник из Братска Семен Павличенко завоевал первую медаль в новом 2021 году! На чемпионате Европы в латвийской Сигулде, который совмещен с этапом Кубка мира, 29-летний братчанин взял золото в командной эстафете. Семен выступал с Всеволодом Кашкиным, Константином Коршуновым и Татьяной Ивановой. Наша сборная показала результат в 2 минуты 12,833 секунды.Второе место заняли саночники сборной Латвии (+0,167 секунды). Бронза у спортсменов из Германии (+0,189).Напомним, накануне Семен Павличенко выступал в Сигулде в одиночном заезде. Увы, но в этих соревнованиях наш спортсмен остался без медалей, заняв лишь пятое место.Добавим, что сборная России по итогам чемпионата Европы завоевала две золотые и бронзовую медали. В командном зачете россияне опередили немецкую сборную, в активе которой одно золото, три серебра и бронзу.ДОСЬЕ «КП»Семен ПАВЛИЧЕНКОРодился 11 мая 1991 года в Братске.Рост - 180 см, вес - 91 кг.Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСаночник Семен Павличенко: «Коронавирус пережду у бабушки в деревне» (Подробности)Лучший саночник мира Семен Павличенко в отпуске стал полировщиком автомобилей (Подробности)Братский саночник Семен Павличенко: \\"Спеть на пьедестале гимн России а капелла - круче, чем выиграть этап Кубка мира\\" (Подробности)