Саночник из Братска Семен Павличенко занял 5-е место на чемпионате Европы, который 9 января стартовал в латвийской Сигулде. Соревнования проходят в рамках очередного этапа Кубка мира по санному спорту. Увы, но наш титулованный спортсмен на этот раз остался без медалей. Братчанин проиграл победителю немцу Феликсу Лоху 0,371 секунды.Серебро в Сигулде взял Иоханнес Людвиг. Замкнул тройку итальянец Доминик Фишналлер.Еще один саночник из Братска Александр Горбацевич финишировал 6-м. Еще один россиянин Роман Репилов стал 7-м.Добавим, что Семен Павличенко является пятикратным чемпионом Европы, также в его активе две серебряные медали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСаночник Семен Павличенко: «Коронавирус пережду у бабушки в деревне» (Подробности)Семен Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира в Альтенберге (Подробности)