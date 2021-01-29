Саночник из Братска Семен Павличенко завоевал серебро чемпионата мира в Кенигзее. Фото: федерация санного спорта России

Братский саночник Семен Павличенко удачно стартовал на чемпионате мира, который 29 января стартовал в немецком Кенигзее. В спринте 29-летний сибиряк завоевал серебряную медаль и добавил в свою богатую коллекцию еще одну почетную награду.

- Наш спортсмен пропустил на высшую ступень пьедестала лишь австрийца Нико Гляйшера, которому уступил 0,041 секунды, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России. - А бронза досталась брату победителя Давиду Гляйршеру. Россиянин Роман Репилов финишировал 7-м. Еще один саночник из Братска Александр Горбацевич стал 14-м.

Семен Павличенко (слева) с серебром чемпионата мира 2021. Фото: Сергей Чудинов, федерация санного спорта России

Добавим, что для Семена Павличенко это уже не первая медаль в 2021 году. 10 января братчанин взял золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. В прошлые выходные на восьмом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке сибиряк завоевал серебряную медаль в одиночном заезде. А затем взял золото в спринте.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015, 2021), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

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