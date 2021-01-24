Саночник из Братска Семен Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира в Инсбруке

Саночник из Братска Семен Павличенко завоевал серебро на этапе Кубка мира в Инсбурге. Фото: федерация санного спорта России

Еще одну награду добавил в свою богатую коллекцию саночник из Братска Семен Павличенко. На очередном этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке 29-летний сибиряк завоевал серебряную медаль в одиночном заезде. Наш спортсмен уступил 0,006 секунды немцу Феликсу Лоху. Бронза досталась еще одному немцу Йоханнесу Людвигу.

Сразу после заездов, Семен Павличенко показал, как его с удачным выступлением поздравил старший сын. Семен выложил фото сына, который стоит на фоне телевизора, на экране которого показывают отца на пьедестале. Мальчик улыбается и показывает большой палец вверх.

- Сын говорит второе место тоже неплохо, - подписал снимок Семен.

Кстати, для Семена Павличенко это уже не первая медаль в 2021 году. 10 января братчанин взял золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

Что касается еще одного братчанина Александра Горбацевича то он в Инсбурге выступил не очень удачно, заняв 25-е итоговое место. Один из лидеров сборной Россиии Роман Репилов финишировал 11-м.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

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