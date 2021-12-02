Аэробус А321 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет рейсом Магадан-Новосибирск, у которого в полете произошли технические неисправности, успешно приземлился в аэропорту Иркутска. Напомним, днем 2 декабря, во время полета у аэробуса А321 отключилась электроника и экипаж принял решение совершить аварийную посадку в воздушной гавани столицы Приангарья. Службы аэропорта заранее были готовы принять борт.

- Посадка прошла успешно в 13.16 по местному времени, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска.

На борту аэробуса находилось 199 пассажиров. Предоставят им другой борт или они полетят на этом же самолете в Новосибирск, пока неизвестно. Лайнер должны осмотреть специалисты.

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