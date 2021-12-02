Самолет рейсом Магадан-Новосибирск готовится к аварийной посадке в Иркутске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Самолет рейсом Магадан-Новосибирск готовится к аварийной посадке в иркутском аэропорту днем, 2 декабря. Как стало известно корреспонденту «КП»-«Иркутск» от информированного источника, во время полета у Аэробуса А321 произошла поломка - отключилась электроника и экипаж принял решение совершить аварийную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался Иркутск.

Известно, что на борту самолета находится 199 пассажиров. Лайнер должен приземлиться в воздушной гавани столицы Приангарья в 13.16 по местному времени. Все службы аэропорта приведены в полную готовность.

«Комсомольская правда» Иркутск следит за развитием событий.

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