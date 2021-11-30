Сборку первого самолета МС-21 с российским полимерным крылом завершили в Иркутске

Сборка МС-21 на Иркутском авиазаводе. Фото из архива Корпорации "Иркут"

На Иркутском авиационном заводе завершили сборку первого самолета МС-21-300 с российским полимерным крылом. Борт накануне перевели из цеха сборки в летно-испытательное подразделение.

- Специалисты завода и предприятий-смежников выполнят программу наземных проверок самолета и его систем и подготовят воздушное судно к первому полету, - рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

В корпорации отмечают, что производство российских полимерных композиционных материалов для крыла пассажирского самолета, собираемого в Иркутске, стартовало после введения Соединенными Штатами Америки торговых ограничений в 2018 году. Стоит отметить, что доля прочных и легких композитов в новом крыле МС-21-300 составляет 40%, это рекорд для среднемагистральных авиалайнеров.

Вакуумная инфузия – так называется технология, по которой изготавливалось крыло. Она запатентована в России.

- Использование композитных материалов позволило конструкторам сделать крыло большого удлинения и улучшить аэродинамику самолета одновременно с увеличением диаметра фюзеляжа, - отмечается в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, свой первый полет МС-21 (расшифровывается аббревиатура как "Магистральный самолет XXI века") совершил в мае 2017-го, МС-21-300 через год после этого. Еще через год самолет представили другим странам во время демонстрационных полетов на МАКС -2019. В прошлом году был построен первый опытный борт МС-21-310 с российским двигателем, а теперь у первого в новейшей истории России отечественного пассажирского самолета будут российские крылья.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).

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