Иркутянин подложил взрывчатку в лифт соседу из-за шумного ремонта

Дом, в котором произошел взрыв в лифте. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Весь микрорайон Синюшина гора в Иркутске обсуждает ЧП, которое 30 ноября произошло в доме по улице Маршала Конева. В одном из подъездов между вторым и третьим этажами обрушился лифт с 30-летним пассажиром в кабине.

Мужчина с различными травмами был отправлен в больницу. Сначала все думали, что причиной ЧП стала поломка лифта. Но смущал один факт: жильцы наперебой рассказывали о дыме в подъезде, а сама кабина оказалась раскуроченной. Из-за падения такого случиться не могло… А еще соседи сообщили прибывшим следователям и сотрудникам ФСБ, что слышали странный хлопок. Сам же пострадавший рассказал, что видел в кабине подозрительный пакет. К позднему вечеру все эти догадки подтвердились и выяснились шокирующие подробности.

Пострадавший мужчина сразу после взрыва. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" очевидцами

- Все произошло из-за того, что 50-летний житель квартиры на пятом этаже, решил отомстить своему соседу с шестого, с которым у него был конфликт, - рассказали следователи и полицейские. - Он кустарно изготовил пиротехническое устройство без поражающих элементов, положил пакет и повесил в лифте.

Вот только мститель допустил ошибку. Вместо соседа, с которым он поссорился, в лифт зашел его сын. Чтобы выяснить все детали конфликта, корреспондент «КП»-«Иркутск» отправился к родителям пострадавшего. К слову, в подъезде о взрыве ничего уже не напоминает помимо опечатанного лифта, которому теперь понадобится серьезный ремонт. Стучусь в дверь, где жил пострадавший, открывает мать. Женщина не хочет называть свое имя и имя сына. Боится, что об этом узнает ее пожилая мать. Бабушке не сообщают, что произошло с внуком, опасаясь за здоровье. Новость может стать для нее ударом.

. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Вчера днем я ждала сына дома, - рассказывает женщина. – Увидела в окно, как подъехал на машине зашел в подъезд. Через полторы минуты раздался хлопок. Я выбежала из квартиры, подбежала к лифту и услышала, как там стонет мой сын.

Первыми на помощь пришли соседи. Они разжали двери лифта и вытащили пострадавшего. Встать на ноги он не мог из-за травм, брюки были полностью разорваны. Из самой кабины лифта валил дым. Как рассказывают очевидцы, после взрыва кабина чудом не обрушилась вниз, затормозила.

- Сын получил контузию, множественные раны обеих кистей рук, голеней, и бедер, - говорит мать пострадавшего.

Лифт временно опечатали. Ему предстоит серьезный ремонт Фото: Андрей СИНЬКОВ

По словам женщины, на месте сына должен был быть его отец, ее муж. Именно ему и намеревался отомстить сосед. Но в тот день отец отдал машину сыну. Скорее всего, мститель увидел в окно авто соседа и выбежал к лифту, чтобы оставить пакет со взрывчаткой.

- У нас уже давно конфликт с ним, - говорит мать пострадавшего. – Раньше, услышав любой шум, он сразу начинал стучать нам по батареям. Приходил, мы показывали, что у нас все тихо. Ну а летом мы действительно начали капитальный ремонт в квартире. Наняли бригаду из строительной компании, а сами съехали. Работы велись строго в разрешенные часы. Вечером никакая дрель не работала, молотком никто не стучал. В выходные строителей здесь и близко не было. Но этот сосед с пятого этажа все равно прибегал к рабочим, ругался на них, мол, почему шумите. Однажды вообще заколотил деревянную дверь в тамбуре, который у нас на двери квартиры, что никто не мог выйти.

По словам Светланы, ее муж пытался поговорить с недовольным соседом спокойно и объяснить, что работы ведутся в разрешенное время. Однако, тот выругался на него и пригрозил:

«Ты меня еще вспомнишь!», - крикнул он.

По словам Светланы, ремонт в их квартире должен был закончиться в августе, однако затянулся до октября.

Задержанный мститель. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Как удалось выяснить «Комсомолке», при обыске в квартире подозреваемого нашли различные химические вещества. В гараже он также хранил необходимое для приведения взрывчатки в действие. И наконец, когда полицейские включили ноутбук мужчины, обнаружили в нем там десятки статей о том, как изготовить взрывчатку из подручных средств. То есть собирал ее он по советам из Интернета. Что еще известно о подрывателе-самоучке? Мужчина работает электриком. Разведен. В свои 50 лет живет с мамой. К слову, она комментировать задержание сына отказалась, захлопнув дверь перед журналистами.

- Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом", - сообщили в пресс-службах СУ СК, ГУ МВД России по Иркутской области. – Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ну а мать пострадавшего сейчас мечтает скорее увидеть сына. В палату к нему пока пройти не удалось. По словам женщины, чувствует он себя уже лучше и вскоре должен пойти на поправку.

Соседи, между которыми произошел конфликт живут на 5 и 6 этажах Фото: Андрей СИНЬКОВ

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