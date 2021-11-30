В Иркутске оцепили подъезд дома, в котором упал лифт с пассажиром

Пострадавший получил переломы ног и доставлен в больницу. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" очевидцем

В Иркутске продолжают выяснять причины падения лифта в одном из подъездов жилого дома на Маршала Конева. Днем, 30 ноября, во время движения, между вторым и третьим этажами, лифт обрушился, и находившийся в нем мужчина, получил травмы. По предварительной информации, у него переломы ног. Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы.

- Наш подъезд оцеплен, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» местный житель. – Никого из жильцов временно ни выпускают, ни впускают. Работают кинологи с собаками. Пока эвакуироваться нас не просили. Также следователи беседуют с мамой пострадавшего соседа. Она находится в шоке. Самого мужчину отправили в больницу.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Все подробности ЧП в доме на Маршала Конева выясняются. Ранее житель подъезда рассказал, что лифт в его подъезде и раньше ломался. Но до таких происшествий дело не доходило.

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