Лифт упал в жилом доме Иркутска, мужчина получил переломы ног. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

ЧП произошло в жилом доме на Маршала Конева в Иркутске. Днем, 30 ноября, в одном из подъездов, во время движения упал лифт, в котором находился один мужчина.

Как сообщил "КП"-"Иркутск" источник, мужчина получил перелом обеих ног. Пострадавший госпитализирован. Сейчас выясняются причины поломки лифта. На месте работают следователи и сотрудники прокуратуры. Вскоре должны появиться подробности.

"Комсомолка" связалась с одним из жильцов дома.

- Пострадавший мой сосед с 6 этажа, - рассказал мужчина корреспонденту "КП"-"Иркутск". - Когда все произошло, я спал. Меня разбудила жена. Я сразу выбежал в подъезд, там все было в дыму. Мы с другими соседями начали вытаскивать пострадавшего. Кабина лифта была вся раскурочена.

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