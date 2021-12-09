«Лотомания» от «Комсомольской правды»: подведены итоги третей игры за 9 декабря

Уже третья игра «Лотомания» прошла в «Комсомольской правде-Иркутск». Напомним, совместно с телеканалом ТИВИСИ мы продолжаем возрождать добрую традицию семейной игры в лото, собираться за большим столом, вытаскивать бочонки из мешка и зачеркивать цифры в карточке. Для этого мы и запустили «Лотоманию», поучаствовать в которой может каждый. Правила просты. Сначала вы покупаете в киоске газету «Комсомольская правда» за вторник, 30 ноября или 7 декабря, находите там карточку. Затем следите за прямым эфиром на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ и закрываете в карточке все 15 цифр. Чем больше карточек, тем выше шансы стать победителем!

Третий эфир «Лотомании» состоялся 9 декабря. В гости в нашу студию пришли, а заодно и сами сыграли в лото депутат думы Иркутска по 18 избирательному округу Алексей Кудрявцев, депутат городской Думы, главный врач ОГБУЗ «Иркутская городская больница №5 Ольга Клевцова, директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и радиоведущая радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm Евгения Дмитриева. Итак, публикуем номера бочонков, вытащенных из мешка 9 декабря.

Наталья Тараненко стала обладательницей подарков в первой и второй игре. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Последняя игра «Лотомания» состоится 16 декабря. Ну а мы продолжаем выдавать подарки победителям предыдущих игр. Например, иркутянке Наталье Тараненко повезло дважды. Она стала обладателем приза в первой и во второй игре.

- Газетный вариант «Комсомолки» я покупаю каждый день для своей мамы, - рассказывает Наталья. – Она читает ее всю жизнь. В одном из номеров мы и узнали о «Лотомании». Мне эта идея сразу понравилась. Я ведь в детстве играла в лото. Помню, как прямо во дворе наших бараков за столом собирались все соседи.

ВЫПАВШИЕ БОЧОНКИ ВО ВТОРОЙ «ЛОТОМАНИИ» 9 ДЕКАБРЯ

89, 76, 78, 51, 81, 88, 20, 12, 35, 47, 26, 63, 23, 53, 11, 61, 70, 42, 28, 55, 54, 50, 58, 4, 60, 13, 71, 17, 69, 82, 48, 73, 79, 7, 46, 8, 77, 2, 1, 87, 18, 34, 27, 83, 38, 65, 32, 21, 43, 56, 52, 84, 36, 45, 3, 85, 57, 90, 14, 16, 15, 62, 22, 9, 74, 5, 40, 37, 25, 31, 75, 64, 6, 80, 85, 19, 41, 49, 59, 30, 72, 33, 39, 29, 68

НЕВЫПАВШИЕ БОЧОНКИ

67, 24, 86, 44, 10

КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Звоните и записывайтесь на удобный для вас день по телефону 8 (964) 118 20 21.

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, СЛЕДИТЕ ЗА ПРЯМЫМИ ЭФИРАМИ!

Если в первых двух «Лотоманиях» удача вам не улыбнулась, не расстраивайтесь. Игры продолжаются! Готовьтесь к следующей, которая состоится 16 декабря. Смотрите прямой эфир в 18.00 по иркутскому времени на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ:

1. Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ее можно купить не только в киосках, но и супермаркетах - СЛАТА, ОКЕЙ, ЯНТАРЬ, ЭКОНОМИЯ, УДАЧА, ЛЕНТА, АБСОЛЮТ, БАГИРА, КОМАНДОР, АЛЛЕЯ, ТИТАН (г. Улан-Удэ), магазины по направлению Куда - Усть-Ордынский. Ищите карточки в следующих номерах газеты: от 30 ноября и 7 декабря. Количество карточек, которые вы можете приобрести на одну игру, не ограничено. Чем больше карточек, тем выше шансы на победу!

2. 16 декабря следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ, сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru.

3. Во время эфира, ведущий достает из мешка бочонки с цифрами и называет их. Задача игрока вычеркивать номера бочонков на своих карточках

4. Если вы закрыли за игру все 15 чисел на карточке, вы - победитель!

5. За каждую из четырех игр, в которой вы выиграли, вам начисляется по 1000 бонусных баллов. От акции к акции баллы суммируются. По итогу акции победители обменивают бонусные баллы, полученные за все 4 игры, на подарки. Если вам попались карточки с идентичной комбинацией цифр и они принесли вам победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ!

У каждой из всех четырех игр свой цвет карточек! Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещается!

КСТАТИ

Если вы стали победителем акции, свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» самостоятельно по номеру телефона 8-964-118-20-21, чтобы получить бонусные баллы, в противном случае баллы сгорят. Редакция оставляет за собой право не сообщать игрокам о победе в случае таковой.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск 19, 26 ноября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 декабря), а также в официальных сообществах в соцсетях «Комсомольской правды», на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лотомания» от «Комсомольской правды»: итоги второй игры за 25 ноября (Подробности)