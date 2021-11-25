«Лотомания» от «Комсомольской правды»: итоги второй игры за 25 ноября

Очередная игра «Лотомания» прошла в «Комсомольской правде-Иркутск». Напомним, совместно с телеканалом ТИВИСИ мы продолжаем возрождать добрую традицию семейной игры в лото, собираться за большим столом, вытаскивать бочонки из мешка и зачеркивать цифры в карточке. Для этого мы и запустили «Лотоманию», поучаствовать в которой может каждый. Правила нашей игры ничем не отличаются от обычного лото. Сначала нужно купить, нет не билеты в киоске, а газету «Комсомольская правда» за вторник от 30 ноября и 7 декабря. Найти там карточку. Затем игроку нужно следить за прямым эфиром на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ и закрыть в карточке все 15 цифр. Чем больше карточек, тем выше шансы стать победителем!

Итак, уже второй эфир «Лотомании» состоялся 25 ноября. В гости в нашу студию пришли, а заодно и сами поборолись за подарки уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин, главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова, доктор исторических наук, профессор, председатель общественной палаты Иркутска, директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и директор по рекламе Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Ольга Пидгрибельная.

ВЫПАВШИЕ БОЧОНКИ ВО ВТОРОЙ «ЛОТОМАНИИ» ОТ 25 НОЯБРЯ

89, 71, 12, 65, 83, 73, 30, 43, 20, 47, 78, 7, 59, 39, 74, 84, 51, 52, 69, 25, 61, 36, 53, 27, 13, 28, 68, 48, 16, 18, 32, 15, 49, 79, 44, 26, 3, 50, 63, 55, 17, 41, 54, 80, 24, 5, 4, 45, 33, 70, 40, 2, 29, 31, 46, 42, 72, 87, 57, 14, 88, 9, 60, 66, 22, 85, 90, 77, 86, 8, 67, 6, 10, 23, 58, 81, 82, 19, 34, 11, 76, 37, 1

НЕВЫПАВШИЕ БОЧОНКИ

38, 35, 64, 56, 21

КАК ЗАБРАТЬ ПОДАРОК

Звоните и записывайтесь на удобный для вас день по телефону 8 (964) 118 20 21.

ИГРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, СЛЕДИТЕ ЗА ПРЯМЫМИ ЭФИРАМИ!

Если в первых двух «Лотоманиях» удача вам не улыбнулась, не расстраивайтесь. Игры продолжаются! Готовьтесь к следующей, которая состоится 9 декабря. Смотрите прямой эфир в 18.00 по иркутскому времени на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИГРЫ:

1. Приобрести газету «Комсомольская правда», куда будут вложены карточки лото. Ее можно купить не только в киосках, но и супермаркетах - СЛАТА, ОКЕЙ, ЯНТАРЬ, ЭКОНОМИЯ, УДАЧА, ЛЕНТА, АБСОЛЮТ, БАГИРА, КОМАНДОР, АЛЛЕЯ, ТИТАН (г. Улан-Удэ), магазины по направлению Куда - Усть-Ордынский. Ищите карточки в следующих номерах газеты: от 30 ноября и 7 декабря. Количество карточек, которые вы можете приобрести на одну игру, не ограничено. Чем больше карточек, тем выше шансы на победу!

2. В дни акции 9, 16 декабря, следите за прямым эфиром на телеканале ТИВИСИ, сайте «Комсомольской правды» irk.kp.ru.

3. Во время эфира, ведущий достает из мешка бочонки с цифрами и называет их. Задача игрока вычеркивать номера бочонков на своих карточках

4. Если вы закрыли за игру все 15 чисел на карточке, вы - победитель!

5. За каждую из четырех игр, в которой вы выиграли, вам начисляется по 1000 бонусных баллов. От акции к акции баллы суммируются. По итогу акции победители обменивают бонусные баллы, полученные за все 4 игры, на подарки. Если вам попались карточки с идентичной комбинацией цифр и они принесли вам победу, то 1000 бонусных баллов начисляются только за одну карточку.

ВНИМАНИЕ!

У каждой из всех четырех игр свой цвет карточек! Использовать карточки других цветов в каждой конкретной акции строго запрещается!

КСТАТИ

Если вы стали победителем акции, свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» самостоятельно по номеру телефона 8-964-118-20-21, чтобы получить бонусные баллы, в противном случае баллы сгорят. Редакция оставляет за собой право не сообщать игрокам о победе в случае таковой.

ВАЖНО!

Выпавшие номера игры ищите в газете «Комсомольская правда» в пятницу (ежедневный выпуск 19, 26 ноября и 10, 17 декабря) и среду (еженедельный выпуск 24 ноября, 1, 15, 22 декабря), а также в официальных сообществах в соцсетях «Комсомольской правды», на сайте irk.kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске 91,5 FM.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ смотрите здесь

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