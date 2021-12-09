Что стало с кассиршей из Иркутска, которая украла 20 млн рублей из банка? Эта история очень похожа на красноярскую

Екатерину М. из Иркутска до сих пор не могут найти.

Вся Сибирь обсуждает детективную историю, которая 8 декабря развернулась в Ачинске, в Красноярском крае. 30-летняя кассир банка Анна Григорьева пропала без вести, но исчезла она не с пустыми руками. Вместе с ней из банка, в котором работала Григорьева, исчезли 15 миллионов рублей, 49,2 тысячи евро и 49,5 тысяч долларов (в перерасчете на рубли в общей сложности 22 800 000) Куда женщина могла деться с такой астрономической суммой? И главное – как она смогла беспрепятственно забрать столько денег? Сейчас ответы на эти вопросы ищут как родные женщины, так и полицейские, которые разыскивают новоиспеченную миллионершу по всей стране.

А ровно 9 лет назад в Иркутске произошла похожая история. В ней также фигурировали банк, скромная операционистка и похищенные миллионы. В декабре 2012 года 23-летняя Екатерина М. из Киренска украла из новосибирского банка, в котором работала, 20 миллионов рублей. Информация от полиции тогда была такова:

- С 13 по 14 декабря кассир-операционист банка Екатерина М. вместе с подельниками сфальсифицировали три приходных кассовых ордера на общую сумму 20 миллионов рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. – Но деньги в кассу банка так и не поступили. Миллионы девушка зачислила на платежные карты подставных лиц.

В этот день Катя прикарманила еще и 750 000 рублей , 1150 долларов и 1100 евро наличкой. Пропажу она ловко замаскировала муляжами и передала кассовые сумки в сейфовую комнату.

Муляжами оказались блокноты и нарезанная бумага, которыми Екатерина наполнила инкассаторские сумки взамен похищенных денег.

Версий, зачем бывшая студентка института экономики решилась на ограбление века, тогда ходило немало. Одна из первых благородная. Думали, что сибирячка украла деньги для спасения матери, которая болела. Однако эту версию опроверг отец Кати, который рассказал «Комсомолке», что маму девочки прооперировали за три года до кражи.

Брат Кати тогда предположил, что девушку кто-то надоумил, сама она не могла так поступить.

- Мы звезд с неба не хватали, но в бедности не жили: папа летчиком работал, а они хорошо зарабатывают, - рассказывал «Комсомолке» брат беглянки. - Я уверен, что мою сестру кто-то науськал, но как было на самом деле, знает только она.

За полгода до ограбления Катя переехала в Новосибирск, чтобы сделать там карьеру. К слову, в один из крупнейших городов страны ее пригласили за хорошую работу в иркутском отделении банка. В Новосибирске у нее было все в порядке не только на работе, но и, вроде бы, в личной жизни. У нее появился друг, с ним она строила серьезные отношения. Судя по страничкам в соцсетях, которые кассирша удалила за несколько дней до рокового события, она любила ходить в ночные клубы, рестораны. Незадолго до преступления, Екатерина поставила на своей страничке свою фотографию с собственным портретом, на котором была надпись: wanted («разыскивается» - прим. Ред.)

Екатерину М. не нашли до сих пор. Следствие сомневается, что девушка способна была провернуть все это в одиночку. Скорее всего, у нее были сообщники. По словам следователей, вероятность, что преступницу найдут, еще велика. Но не исключено, что от нее могли избавиться ее же подельники.