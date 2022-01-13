«У меня были секунды, чтобы спасти его»: охранник иркутской ГЭС, рискуя собой, вытащил пьяного мужчину из полыньи

Охранник иркутской ГЭС спас провалившегося под лед в 20-градусный мороз мужчину. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Экстремальную прогулку по еще толком неокрепшему льду иркутского водохранилища в районе Иркутской гидроэлектростанции, решил устроить себе 27-летний мужчина. Причем, на променад он отправился в три часа ночи. Одиноко шагающего мужчину по камерам видеонаблюдения заметил начальник караула отряда охраны ГЭС Николай Мальцев.

- По громкоговорителю сразу скомандовал ему остановиться, - рассказывает Николай Мальцев. – Однако, он не слушал и продолжал идти. Тогда я позвал помощника, посадил его на свое место, а сам побежал к мужчине.

Когда Николай выбежал на улицу, он услышал громкие крики.

- Помогите, вытащите меня отсюда, - кричал мужчина, который уже провалился в полынью и барахтался в воде. Николай схватил спасательный круг и побежал к тонущему.

- Я понимал, что у меня есть около трех минут, чтобы спасти его, - продолжает Николай. - На улице был мороз ниже -20 градусов. Ведь было понятно, что в холодной воде силы оставят его моментально.

Николай прошел по следам мужчины вдоль кромки льда, а возле полыньи лег и ползком приблизился к ней. Затем он подал тонущему спасательный круг, и стал подсказывать, что делать.

- Он уже начал паниковать, - говорит Николай. – Кричал, хаотично двигался. Пришлось еще его успокаивать, чтобы он послушал, как себя вести.

Николаю это удалось. Мужчина почти выбрался из полыньи, но когда начал выбираться, хоупкий лед под ним проломился, и он вновь оказался в воде. Николай сдаваться не собирался и продолжал спасательную операцию. Пока перепуганный мужчина опирался на круг, он одной рукой вытянул его за воротник куртки.

- Я также сильно промок и, когда удалось его вытащить из полыньи, скомандовал: «Бегом в тепло!», - говорит Николай. – Уже позже понял, что на спасение ушло около 8 минут.

Бежать до помещения было 150 метров. На морозе промокшая зимняя одежда моментально обросла коркой льда, обувь стала тяжелой. Когда мужчины бежали, слышали, как под ногами трещит лед. Открытая вода была всего в нескольких метрах. Зайдя в помещение охраны, Николай вызвал спасенному скорую. А после рассказал Николаю, зачем вообще так рисковал жизнью.

- Был пьян, и не оценил все риски, - сказал он. – Шел домой и просто хотел сократить путь.

Сейчас жизни экстремала ничего не угрожает. А Николая Мальцева теперь ждет награда от МЧС. Спасатели отметили, что охранник ГЭС действовал очень профессионально и именно его оперативность помогла спасти жизнь человеку.

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