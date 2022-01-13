Иркутский дайвер отправился на подводную охоту и нашел на дне Ангары утопленника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Рождественский день один из иркутских дайверов решил устроить себе праздничное погружение в Ангару ради подводной охоты. Обычно такая любительская рыбалка выглядит так: рыбак берет в руки гарпун, это что-то вроде копья, либо подводное ружье, и ныряет в поисках добычи. Мужчина, который вдобавок закрепил на себе видеокамеру, успешно погрузился до самого дна, проплыл несколько десятков метров и внезапно, прямо перед ним оказался труп человека. Дайвер тут же решил закончить охоту и поднялся на поверхность.

Судя по кадрам, которые сняла камера ныряльщика, тело пролежало на глубине довольно долгое время. Возможно, не один месяц. Впрочем, выяснять это самостоятельно, дайвер не стал, а обратился в полицию.

Как рассказал корреспонденту «КП»-«Иркутск» источник, заявление по поводу обнаружения трупа на дне Ангары действительно поступало. На место отправили водолазов, чтобы поднять тело на поверхность. Но, когда те нырнули в том же самом месте, трупа уже не оказалось. Возможно, его унесло подводными течениями. Так что установить личность утопленника пока невозможно.

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