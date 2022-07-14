Стоял по пояс в ледяной воде: в Тайшете выплатили компенсацию школьнику, провалившемуся в открытый колодец

Мальчик провалился в колодец в январе 2022 года. Фото: предоставлено матерью мальчика.

Об истории, в которую попал 10-летний мальчик из Тайшета Егор, «Комсомолка» рассказывала в январе этого года. 16 января мальчишка, играя с друзьями у здания школы, не заметил открытый люк и провалился в колодец. Выбраться сам ребенок не смог. Его друзья попросили о помощи проходящего мимо таксиста Хайдарали Одинаева, который возвращался домой со смены.

- Я заглянул в канализационный колодец, а там почти по живот в воде стоял маленький мальчик и плакал, - рассказывал в январе корреспонденту "КП"-"Иркутск" Хайдарали Одинаев. – Я сразу позвонил в МЧС и скорую. А пока спасатели с врачами ехали, решил сам достать ребенка. Все-таки в тот день стоял 25-градусный мороз.

Тот самый таксист Хайдарали Одинаев. Фото: предоставлено Хайдарали Одинаевым

Хайдарали полез в колодец. Ему вызвался помочь еще один прохожий. Они спустились по кривой ржавой лестнице, которая держалась на честном слове. Колодец оказался глубокий, высотой около трех метров. Оба спасителя тоже оказались в воде. Один из них взял на руки мальчишку, второй аккуратно, боясь, что лестница обрушится, поднял на поверхность.

- Если бы не Хайдарали и второй мужчина, сын мог обморозиться, - прокомментировала тогда мать мальчика.

Колодец в который упал мальчик. Фото: предоставлено матерью мальчика

Как вышло, что люк, находящийся неподалеку от школы, оказался открыт, начала выяснять прокуратура. Оказалось, что у земельного участка, на котором находился колодец не было собственника. После падения ребенка, колодец закрыли железобетонными блоками.

- В защиту прав ребенка межрайонная прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Тайшетский городской суд взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в 45 тысяч рублей.

Добавим, что мальчик после падения вскоре пошел на поправку. Он получил небольшое переохлаждение.

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