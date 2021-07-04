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Здоровье4 июля 2021 16:05

Врачи рассказали, почему Иркутскую областную клиническую больницу перепрофилируют для лечения больных коронавирусом

О ситуации в регионе и маршрутизации больных рассказал министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков
Мария КНЯЗЕВА
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Врачи рассказали, почему Иркутскую областную клиническую больницу перепрофилируют для лечения больных коронавирусом

Врачи рассказали, почему Иркутскую областную клиническую больницу перепрофилируют для лечения больных коронавирусом

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Роста числа заболевших коронавирусом, увеличение количества тяжелых больных во время третьей волны коронавируса привели к тому, что в регионе уже почти 6000 коек в 55 медицинских организациях отданы под ковидных больных. И этого не хватает. Прирост новых заболевших вынуждает искать все новые возможности размещения зараженных COVID-19.

Сегодня, 4 июля, во время прямого эфира министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков сообщил, что и Областную клиническую больницу на предстоящей неделе перепрофилируют под госпиталь для больных COVID-19. Не всю, но большая часть коек перейдет для инфицированных - это новых 700 мест.

- Высокотехнологичные методы лечения и оборудование, которые расположены в Областной клинической больнице, по-прежнему будут работать в чистой зоне, но основная часть коечного фонда уйдет под ковидных больных, - говорит глава регионального минздрава Яков Сандаков.

Специалистам часто задают вопрос, почему бы не развернуть госпиталь в одном из торговых центров или выставочных комплексов. Почему выбор пал именно на больницу? Причины в том, что болезнь протекает тяжело у большинства подцепивших заразу, их гораздо больше, чем в первую и вторую волны, тут просто койками не обойдешься.

- Обычные больничные койки не подходят, нужны койки с кислородом, нужна реанимация, - говорит министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков. – Открывая госпиталь в Областной больнице, мы маршрутизируем и ковидных пациентов и экстренных больных. Это будет следующий шаг, который будет реализован на неделе.

Сейчас в регионе работают специалисты Министерства здравоохранения России, они анализируют возможности данного медучреждения и консультируют местных врачей по его перепрофилированию.

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