Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июля: на фитнес или в кино – только после вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 4 июля. Третья волна пандемии в Иркутской области пока не собирается сдавать обороты, рост числа заболевавших, который начался с 5 июня, продолжается. Увы, растет и число тех, кто переносит COVID-19 с пневмонией. Растет число госпитализированных и летальных исходов.

По данным на 4 июля в регионе с начала распространения COVID-19 был выявлен уже у 75 526 человек. За сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 319 из них. Такие приросты больных были ранее только в июне 2020-го. В больницах 4 июля количество ковидных больных увеличилось на 158, сейчас медики борются за жизнь и здоровье 5234 сибиряков.

Выздоровели за сутки 52 наших земляка. Всего от COVID-19 удалось вылечить уже 70 512 человек. Увы, не всем получилось помочь. Сегодня стало известно о смерти еще 26 от коронавируса и еще двух с таким же диагнозом от иных болезней. Всего регион потерял за время пандемии уже 3252 человек.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 4 июля: новые ограничения

Новые ограничения, вызванные распространением новой коронавирусной инфекцией в Приангарье, были введены накануне. Теперь пойти в фитнес-клуб или в кинотеатр смогут только те, кто прошел полный курс вакцинации. Для заселения в санатории, дома отдыха и ьурбазы теперь также нужно быть либо привитым, либо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не ранее, чем за 72 часа до заселения.

Закрыты до 18 июля театры, концертные залы, цирки, организации отдыха, в том числе и игровые комнаты и детские развлекательные центры, СПА-салоны, солярии, сауны. Что касается общепита – пока под запретом фудкорты. В детских садах организуют уже с понедельника «дежурные группы».

Много чего отменяется совсем, например, фестиваль русской оперы в музее «Тальцы», которые проводился сотрудниками областной филармонии. Часть оздоровительных смен в детских лагерях отменена – подробности.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 июля.

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