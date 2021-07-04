Врачи рассказали, где будет оказываться экстренная помощь в Иркутске во время третьей волны коронавируса

Врачи рассказали, где будет оказываться экстренная помощь в Иркутской области во время третьей волны коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Все новые и новые места для коронавирусных больных изыскиваются в медицинских учреждения Иркутской области. Так диктует необходимость. Количество мест в ковидных госпиталях региона за месяц было увеличено больше, чем с 3,5 раза - с 1600 мест до 5868 (это данные на 4 июля). И ситуация такова, что этого мало. Из этого количества уже больше 5,2 тысяч занято пациентами с COVID-19.

И, увы, исправить положение, развернув госпиталь в одном из торговых или выставочных центров, нельзя, так как болеют инфицированные сильнее, чем в первую и вторую волну. Многим нужна ИВЛ, часто требуется реанимация. Поэтому накануне было принято решение отдать большую часть коек Иркутской областной клинической больницы для лечения инфицированных. У региона сразу же возник вопрос: где будут оказывать экстренную или плановую помощь?

- Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме, - заверил во время прямого эфира министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Экстренная помощь будет осуществляться на базе 1-ой клинической больницы, 8-ой клинической больницы, а также на базе железнодорожной больницы. Плановая госпитализация, профилактические осмотры, равно, как и диспансеризация, на сегодняшний день – невозможны.

- В регионе нет возможности, когда уже почти 6 тысяч коек заняты пациентами с коронавирусом, осуществлять плановую работу, мы сейчас работаем в двух направлениях - это ковид и экстренная патология, - говорит глава минздрава Приангарья Яков Сандаков. – Маршрутизация по экстренной патологии у нас разработана. По этому поводу не стоит переживать. Ни от аппендицита, ни от переломов, ни от терапевтических каких-то обострений у нас люди погибать не будут.

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