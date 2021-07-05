«Не мог оставить в беде»: многодетный инспектор ГИБДД из Оренбурга приютил иркутскую девочку, родители которой пострадали в ДТП

«Не мог оставить ребенка в беде»: многодетный инспектор ГИБДД из Оренбурга приютил 6-летнюю иркутскую девочку, родители которой пострадали в аварии. Фото: МВД по Оренбургской области.

После очередного выезда на место ДТП, в семье многодетного дорожного инспектора из Оренбургской области Андрея Алькина, пусть и на некоторое время, но стало на одного ребенка больше. Дело в том, что полицейскому пришлось приютить у себя дома маленькую девочку, которая с родителями попала в ту самую аварию. Но обо всем по порядку.

Это крупное ДТП, которое произошло 2 июля на трассе «Москва — Челябинск» облетело все новостные ленты Оренбурга. На 1227 километре перевернулась Тойота, в салоне которой находилась семья с двумя детьми из Иркутска. Женщина, сидящая за рулем, то ли зацепила кромку дороги, то ли просто не справилась с управлением, после чего машина съехала с трассы в кювет, где несколько раз перевернулась. Травмы получили трое пассажиров. Две женщины и 13-летний ребенок. Всех их прибывшим медикам пришлось госпитализировать. Четвертому пассажиру – 6-летней девочке повезло. Так как она находилась в детском удерживающем кресле, на ней ни царапины. Поэтому она осталась вместе с полицейскими у разбитой машины своей мамы.

- Пожалуйста, возьмите дочку к себе, - во время госпитализации, обратилась мама девочки к инспектору Андрею Алькину, который составлял протокол. – А вскоре за ней приедут родственники.

Что делать, девчушка совсем одна в чужом регионе, за три тысячи километров от родного Иркутска. Андрей не отказал. Он посадил ребенка в патрульную машину, закончил составлять протокол, а затем повез ее к себе домой. Там он накормил маленькую сибирячку и познакомил со своими детьми.

- Ну как можно было оставить ее в беде, - рассказывает Андрей Алькин. – Кстати, она быстро освоилась с сразу подружилась с тремя моими дочерьми.

Правда, задержалась девочка в гостях у инспектора ненадолго. Вскоре за ней приехали родственники, которые забрали ребенка к себе.