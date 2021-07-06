Кто на самом деле герои фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби": открываем тайны настоящей семьи Кузякиных.

Страна провожает своего героя. Владимир Меньшов - актер и режиссер с большой буквы, за долгие годы в кино он стал своим каждому. А его фильм про "курортный роман" по-советски, снятый вместе с сибиряком Владимиром Гуркиным, можно назвать одним из самых популярных. Фильм разошелся на цитаты, по знанию которых можно точно определить каждого, кто жил в СССР : «Людк, а Людк?», «Сучка ты крашена!», «Извините, что помешал вам деньги прятать». Мало кто знает, что фразочки эти - реальные. Они принадлежат ( равно как и сама история) - соседям сценариста Гуркина. Надя и Вася Кузякины - реальные муж и жена из шахтерского городка Черемхово Иркутской области, где тот вырос. Удивительно, но даже имена и фамилии сценарист персонажам оставил те же самые! Вспоминая ушедшего Владимира Меньшова, режиссера культового фильма, мы решили вспомнить любопытные факты о кино "Любовь и голуби".

Как семейная история сибиряков стала фильмом

Спектакль «Любовь и голуби» Владимир Меньшов увидел на сцене московского «Современника». Цепкий глаз режиссера сразу отметил перспективы этой истории. Меньшов буквально "заболел" темой и отправился на поиски автора. Самолетом он прилетел в Омск, где Владимир Гуркин тогда начинал сценаристом. Так в 1984 году вышла на экраны история, которой суждено было стать легендой.

- О том, что наши имена прогремели на всю страну, мы узнали от знакомых, - вспоминает Ольга Скрябикова. Она - младшая дочь Нади и Васи Кузякиных, как киношных, так и реальных. (Та самая Оля с косичками из фильма, что просила отца привезти ей с Черноморского побережья ракушки и веточку пальмы. Ольга сменила фамилию, когда вышла замуж. - Ред.) - Сюрприз был большой и, пожалуй, не совсем приятный, ведь нас никто не предупредил о такой огласке, - говорит Ольга. - Хотя в тот момент нам было вовсе не до кино. В 1984-м случилось страшное горе - мой брат Алексей (по фильму Ленька. - Ред.) разбился на мотоцикле. Поэтому фильм посмотрели уже намного позже. Со временем свыклись с тем, что на главных телеканалах страны постоянно показывают историю мамы и папы.

Кто проговорился об истории с Раисой Захаровной?

Эту байку рассказала сценаристу его мать, когда он приехал в гости. С Кузякиными они в свое время были соседями и часто общались. Так что расставание и воссоединение семьи на фоне поездки на Черное море и голубей было приведено во всех красках, а уже Гуркин сделал курортный роман соседа Василия всеобщим достоянием.

- Сама история правдивая, но многих сцен, показанных в фильме, в реальности не было, - говорит дочь Кузякиных Ольга. - Отец добывал уголь в шахте (в фильме Василий трудится в леспромхозе. - Ред.), мама работала швеей. Папа часто, иногда по два раза в год, ездил на курорты. Ялта, Сочи, Евпатория. Ему выдавали путевки как участнику войны и ветерану труда лечить те самые «органы движения». Мама каждый раз заботливо собирала его в путешествие. И деньги в карман трусов зашивала - но в те времена все так делали! Сестра Людмила повязывала отцу галстук, а еще несколько уже завязанных укладывала с собой в чемодан. Папа писал нам письма, даже если уезжал всего лишь на месяц, присылал огромные посылки с фруктами.

Кстати, фразочки «Ешкин кот», «Какого дядечку к нам замело», «В глаза не смотрит, наверное, двойку получил» в самом деле звучали в доме.

Вася в кино и в реальности.

А сама Оля на самом деле как-то романтично попросила папу привезти ей ракушки с моря. И вот, подлечившись на курорте в который раз, вернулся домой. А к Кузякиным потоком пошли письма. Дети отнеслись к этому куда как более недоверчиво, чем мать. И однажды дочка прочитала письмецо...Так разразился скандал и Василия выгнали.

«Эх, зараза!» и «Тьфу, деревня!» никто не говорил

Разлучницу "Раису Захаровну" в доме Кузякиных никто никогда не видел. На разборки с его женой она не приходила.

Надя - киношная и настоящая.

Кстати, Надежду Кузякину реальный муж тоже звал Надюхой. Многие тогда носили туфельки с беленькими носочками, и она тоже. Эта деталь не выдумана.

Два месяца Василий и Надежда Кузякины жили врозь. Мать плакала, а отец вымаливал прощение. Конечно, в лодке у реки неверный супруг все это время не обретался. В шахтерском Черемхово этого бы никак не поняли. Все прозаичнее - он ушел к матери. Свиданий, стало быть, тоже не было. Но в фильме без них никуда. Радостный финал с беременностью - тоже выдумки. Детей у Кузякиных и так было четверо.

КСТАТИ

Дядя Митя и баба Шура

И соседи тоже были! Дядя Митя и баба Шура -это Дмитрий и Александра Витляевы, соседи Кузякиных, жившие в доме напротив. Дядя Митя тоже увлекался голубями и запускал их вместе с Василием.

Незабываемого дядю Митю в картине сыграл блестящий Сергей Юрский. На момент выхода фильма ему было 48 лет.

ТЕСТ "КП": хорошо ли вы знаете фильм "Любовь и голуби"

Ответьте на 10 вопросов здесь.