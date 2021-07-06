Лаяла и выла несколько часов: упавшую с обрыва под Иркутском кавказскую овчарку спасли альпинисты. Фото: питомник К-9

- Приезжайте, пожалуйста, у нас тут собака воет уже несколько часов, упала с обрыва к Ангаре, сама выбраться не может, - раздался звонок в иркутском питомнике К-9.

Привыкшие к таким сообщениям, в этот раз кинологи поняли, что самим им не справиться. Взяли с собой на выезд знакомых промышленных альпинистов Артема и Надежду Саловаровых, которые совмещают такую непростую работу с еще менее непростым увлечением: иркутяне – оба – каюры. Там же в питомнике К-9 они катают всех желающих на собачьих упряжках. Закинув все необходимое оборудование, команда во главе с кинологом Вячеславом Славиным поехала в садоводство на Александровском тракте.

Веревка отмерена, каска надеты, узел, еще один узел, первым пошел Артем. Стаж работы альпинистом у него 17 лет. Спустился, а там огромный кавказец – одному не справится, вес огромный.

- Как бы он еще не укусил, - переживают иркутяне (собака в стрессе, такая огромная – последствия могут быть разные), но дело делают.

На помощь спускается Вячеслав Славин. Мужчины накидывают на пса широкий поводок, обвязывают двумя веревками. Альпинист и кинолог поднимаются по веревкам наверх и тянут за собой нелегкий груз.

- Давай-давай, - подбадривают друг друга и пса спасатели.

Четвероногому очень не просто дается этот путь. Даже сил вильнуть хвостом, оказавшись наверху, нет.

- Собака возрастная, огромная, поэтому выбраться сам он точно никак бы не сумел, пес с небольшим весом, может быть, еще бы и осилил, но не этот, - рассказывает альпинист Надежда Саловарова. – Ему повезло, что там растут кусты, они его задержали, иначе он свалился бы на сто метров вниз и разбился. Вероятно именно из-за растительности пес и подошел так близко, не заметил, что есть обрыв и сорвался.

Овчарку осмотрели ветеринары, никаких переломов и других серьезных разрушений не обнаружили, только веки на одном глазу рассечены, их обработали.

- Забирать пса в приют не стали, он там - местная достопримечательность, живет у магазина – все его подкармливают, спит на рядом расположенной базе, животное не агрессивное и очень старое, забирать его в приют – не гуманно, для него это был бы сильный стресс, - говорят сотрудники питомника К-9. – К тому же выяснилось, что он находится под присмотром.

Собака выбита из сил. Фото: питомник К-9

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