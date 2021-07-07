В Чите задержан преступник, который застрелил женщину и ранил ее спутника в салоне автомобиля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Меньше суток скрывался преступник из Читы, который в ночь на 6 июля расстрелял 39-летнюю женщину и ранил ее спутника в салоне автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Горького. Напомним, что женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчину доставили в больницу. Что касается убийцы, то он прятался в одном из частных домов поселка Каштак. Там его и задержали. При обыске у него нашли самодельное оружие и несколько патронов к нему.

- Оказалось, что 56-летний задержанный живет в доме, во дворе которого произошло преступление, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Он уже признался в убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи будут просить суд заключить его под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».

А вот мотивы преступления в СК пока не раскрывают. По одной из неофициальных версий, все случилось из-за громкой музыки, которая якобы играла в автомобиле. Эта информация пока не подтверждена.

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