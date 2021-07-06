В Чите преступник застрелил женщину и ранил мужчину в салоне автомобиля Фото: Иван ВИСЛОВ

Выстрелы в одном из дворов по улице Горького в Чите раздались 6 июля в 4 часа утра. Прибывшие полицейские, которых вызвали местные жители, увидели на парковке стоящий автомобиль, в салоне которого находилось два окровавленных человека. Женщине помочь уже не смогли. К приезду сыщиков она была мертва. Мужчина еще дышал. Его срочно отправили в больницу.

- У обоих были огнестрельные ранения, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. – Преступнику удалось сбежать. Сейчас его разыскивают. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух человек».

Полицейские уже узнали личность погибшей. Это 39-летняя жительница Читы. В соцсетях уже обсуждают, из-за чего могло произойти убийство. По одной из неофициальных версий, все случилось из-за громкой музыки, которая якобы играла в автомобиле.

- Эта версия, как и другие сейчас отрабатываются следователями, - прокомментировали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в СУ СК Забайкалья.

Из какого оружия стрелял преступник, также пока неизвестно.

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