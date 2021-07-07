Прохладная ванна и освежающий душ: как животных иркутской зоогалереи спасают от жары

Шимпанзе Принцесса лея принимает душ. Фото: Иркутская зоогалерея

В Иркутске вот уже несколько дней стоит +28,+31-градусная жара. И на солнце можно просто сплавиться. Но если люди могут снять с себя теплую одежду и сменить ее на легкие летние наряды, то животным, у которых круглый год одна "одежда", труднее всего. В иркутской зоогалерее показали, как спасают зверей от зноя и духоты.

Итак, одним обитателям зоопарка с самого утра набрали полную ванну воды, другим устроили настоящий прохладный душ. Водные процедуры получили краснохвостый попугай Жако и шимпанзе Принцесса Лея. Весь процесс сняли на видео и опубликовали на страницы зоогалереи.

- Будем весь день регулярно поливать всех, кому это приятно, полезно, а при такой температуре иногда и просто жизненно необходимо. – подписали видео сотрудники зоопарка.

Особенно рада такому душу оказалась Принцесса Лея. Она не только умылась, но и решила освежиться изнутри. Открывая пасть, Лея пыталась поймать каждую капельку воды.

Кстати, уже 8 июля прохладное опрыскивание животным не понадобится. Синоптики обещают, что жара в Иркутске спадет. Вместо солнца появится облачность и пойдет дождь.

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