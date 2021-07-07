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Общество7 июля 2021 9:56

Синоптики предупредили, что мощный ливень накроет Иркутск

Непогода уже надвигается на регион
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Синоптики предупредили, что мощный ливень накроет Иркутск.

Синоптики предупредили, что мощный ливень накроет Иркутск.

Фото: ИВАНОВА Диана

Пока иркутяне еще наслаждаются жарой, на запад области уже надвигаются дождевые облака. Гидрометцентр уже предупредил о том, что на Иркутскую область надвигается мощный циклон. « 8 июля ночью в западных, северо-западных районах, днем по области, 9 июля ночью в северных районах ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с», - значится на официальном сайте Иркутского УГМС. КП-Иркутск попросила прокомментировать ситуацию заместителя руководителя Иркутского гидрометцентра Юлию Янькову.

-Ну не то чтобы потоп идет конечно, - успокоила Юлия Янькова. – Но весьма мощный дождевой фронт проходит у нас в ближайшие сутки. Да еще и на контрасте температур, потому что последние дни стоит жаркая погода, а циклон идет холодный. В результате ждем дожди, грозы и усиление северо-западного ветра. По области возможен и град. Все это в течение ближайших суток.

Конечно, придя, непогода так просто не отступит.

-В четверг, 8 июля, в Иркутске ожидается еще +25, но при этом достаточно сильный ветер – 15-17 метров в секунду и дождь , - продолжает Юлия Янькова. – В течение дня – время от времени, а вот к вечеру он усилится и особенно польет ночью. Непогода возьмет свое и в на следующий день, 9 июля, уже ожидается +18…+19 днем. Не больше. При этом - еще с дождем и ветром до 12 метров в секунду.

Дожди прекратятся только к выходным. Тогда в городе снова потеплеет, до +24…+25 градусов. Жара вернется в город позже.

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