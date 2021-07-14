В МЧС предупредили, что тропические ливни возвращаются в Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область снова придет непогода. Причем метеорологи обещают не просто дождь, а продолжительные сильные ливни. Ночью 15 июля местами в южных и верхнеленских районах в небе будут сверкать грозы, а в воздухе загрохочет гром. Людей просят не забывать о безопасности.

- По риску неблагоприятных метеорологических явлений погоды органам местного самоуправления даны рекомендации по проведению превентивных мероприятий, выполнению проверок готовности органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и других сил к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, - рассказали в региональном главке МЧС.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, диспетчерские службы ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

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