Тропический ливень обрушился на Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ливень, который сегодня около полудня обрушился на соседний Ангарск, как и обещали синоптики, добрался до Иркутска к вечеру. В начале восьмого часу 8 июля разверзлись хляби небесные над областным центром. Напомним, что в городе нефтехимиков за час выпала треть месячной нормы осадков. Что же ждет Иркутск? Судя по всему, дождевые тучи, пролетев несколько десятков километров по небу, не растратили и толики своих «припасов».

Иркутяне, которые не успели покинуть душные офисы, теперь боятся добирать домой. Да и куда там – до автобуса не добежать, такси в такую погоду, как водится, ждать не стоит. Вот и пережидают бедняги прямо на рабочих местах, говоря друг другу «авось, тоже на часок». Те же, кто все-таки рискнул выбраться, рассказали, что уже в первые минуты ливня воды на иркутских улицах было по щиколотку.

Что интересно этот ливень в Иркутске 8 июля 2021 не похож на привычные нам дожди, он самый, что ни есть тропический. Ведь, когда начался дождь, за окном было не меньше +25. Да и такое количество осадков привычно только для тропиков. Увы, но циклон принес и понижение температуры. По данным на 20:00 за окном всего +19. К этому добавьте еще сильный порывистый ветер – картина вырисовывается не радужная.

Кстати, судя по прогнозу синоптиков Иркутского Гидрометцентра, непогода к нам не на один день. Завтра, 9 числа, в Иркутске прохладно, днем столбики уличных термометров покажут всего +18…+20.

- В столице Приангарья ожидаются сильные и кратковременные дожди, грозы, - говорят метеорологи. – Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

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