Участок дорожного полотна разрушился на трассе Байкал из-за ливней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилисты, внимание! На 334 километре автодороги Р-258 из-за обильных ливней произошло разрушение земляного полотна. На трассе Байкал дорожники сегодня начали восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Байкал».

- Восстановительные работы уже стартовали, - отмечают специалисты. - Строительно-монтажные мероприятия будут выполнены до конца текущей недели.

Сегодня дорожники делают на месте разрушений временное дорожное покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Предупреждающие знаки установлены. Данный участок автодороги восстановят до 12 июля.

Напомним, обильные ливни обрушились на Сибирь 8 июля.

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