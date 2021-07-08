Больше 9 тысяч деталей вынес работник с предприятия в Иркутской области, чтобы сдать на металлолом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию города Киренска обратились представители местного предприятия. Неизвестный украл с производства детали из редкоземельных сплавов, которые ставились в пилы, предназначенные для лесопиления. Следователи выяснили, что злоумышленником оказался работник этой же компании. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С февраля по июнь текущего года из слесарного помещения производственной базы фирмы он похитил свыше 9 тысяч деталей. Размер ущерба, причинённого противоправными действиями злоумышленника, составил 262 тысячи рублей, - рассказали в ведомстве.

Мужчину поймали с поличным, в тот момент, когда он пытался вынести с территории предприятия детали, которые складировал несколько месяцев. Работник планировал заработать, сдав изделия в пункт приема металла.

Часть похищенного вернули владельцам.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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