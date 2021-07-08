За продажу алкоголя подросткам продавцов из Иркутской области оштрафовали на 6 миллионов рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала года полиция региона привлекла к ответственности 105 продавцов, продававших спиртное несовершеннолетним. Нарушения удалось выявить с помощью рейдов, всего за полгода проведено около 1000 проверок. Составлено больше 600 протоколов за продажу алкоголя без лицензии и в ночное время. Общая сумма штрафов для недобросовестных предпринимателей составила 6 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме того, правоохранителями выявлены неоднократные нарушения ограничений в объектах общественного питания, где после 23 часов продолжался прием посетителей, гражданам предлагали алкоголь, - рассказали в ведомстве.

Так, в одном из баров Иркутска на улице Баумана ночью находилось больше 10 человек. Все они были без индивидуальных средств защиты. Также продавались спиртные напитки без сопроводительных документов. Хозяин заведения дважды соверша подобные нарушения. К ответственности привлечен и владелец кафе на улице Розы Люксембург. Ранее руководитель трижды пренебрегал обязательными ограничениями.

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