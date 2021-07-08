430 тысяч рублей «налогов» перевела мошенникам жительница Усть-Кута для получения компенсации за некачественные лекарства Фото: Александр ОСИПОВ

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Усть-Кутский возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы. Женщине обещали начислить компенсацию за некачественные лекарства, которые она приобрела ранее. Но чтобы ее получить, необходимо было оплатить «налог». Жительница Усть-Кута поняла, что стала жертвой аферистов, после того как перевела крупную сумму денег. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Потерпевшая пояснила, что около месяца назад ей на сотовый телефон позвонила «аудитор департамента финансов» и сообщила, что сибирячке положена выплата в размере 480 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные лекарства. Для получения указанных финансов необходимо оплатить страховку. Однако после перечисления оговоренной суммы возникло требование в оплате налога. Пока 50-летняя женщина выполняла эти действия, квота на получение первоначальной суммы закончилась, но спустя несколько минут звонившая нашла возможность на выплату в 600 тысяч рублей. Это повлекло необходимость в доплате по страхованию и налогу, - рассказали в ведомстве.

Позже сумма увеличилась до 800 тысяч рублей, но вырос и размер налога. Также «аудитор департамента финансов» попросила женщину оплатить доставку компенсации в Усть-Кут на фирменном транспорте. Доверчивую сибирячку обязали внести 86 тысяч рублей. Когда деньги закончились, жительница Усть-Кута поспешила отказаться от «выгодного» предложения, но собеседница настойчиво требовала расплатиться по счетам.

Только тогда женщина поняла, что общается с мошенниками. Обманутая сибирячка обратилась в полицию. В общем , она потеряла 430 тысяч рублей.

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