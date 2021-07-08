4 человека погибли на воде в Иркутской области за два дня Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В регионе с 6 по 7 июля на водоемах погибло 4 человека. Причиной трагедий стали нарушения основных правил безопасности на водоемах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Маршруты патрулирования береговых линий максимально приближены к местам отдыха людей у водоёмов, проводятся подворовые обходы в населенных пунктах, граничащих с водными объектами, проводятся беседы с рыбаками и судоводителями. Тем не менее, трагические случаи происходят. В их основе – игнорирование требований о запрете купания в необорудованных местах, нарушение правил эксплуатации судов и обеспечения безопасности пассажиров - нахождение на маломерных судах без спасательных жилетов, - подчеркнул Андрей Карепов, врио начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Так в Иркутске на острове Казачьи Луга, купаясь в карьере утонул 17-летний подросток. Парень не рассчитал своих сил и не смог выплыть на берег. Его тело обнаружили водолазы на глубине двух метров.

В этот же день в селе Введенщина погиб 62-летний шелеховчанин. Очевидцы сообщили о тонущем мужчине в экстренные службы, но было слишком поздно.

Трагедия произошла в Ольхонском районе. Мужчины рыбачили на озере Байкал в 30 метрах от берега, но когда попытались завести мотор, выпали из лодки. Одному из них удалось выплыть, двое погибли. Позднее тела рыбаков были подняты со дна водолазами.

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