Уголовное дело возбудили из-за гибели 15-летней девочки на реке в Усть-Куте Фото: Архив КП

В Усть-Куте возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка во время купания в реке Лене по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Следователями СК установлено, что 5 июля три девочки отдыхали на берегу реки Лена в районе Старой РЭБ. Недалеко от берега они увидели бревно, и решили на нем поплавать, после чего 15-летняя девочка отпустила бревно, которое течением стало относить в сторону, а так как не умела плавать, сразу стала тонуть. Очевидцы происшествия пытались спасти подростка, но попытки результатов не принесли. Известно, что дети были без сопровождения взрослых. В месте их купания установлены знаки о запрете купания в реке, - рассказали в ведомстве.

Напомним, тело погибшей девочки ищут водолазы. Известно, что глубина водоема в том месте составляет порядка 5 метров.

Расследование уголовного дела продолжается.

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