Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 8:36

350 тысяч рублей долга по алиментам заставили выплатить двум бывшим женам жителя Иркутской области

Мужчина устроился на работу и исправно платит алименты
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
350 тысяч рублей долга по алиментам заставили выплатить двум бывшим женам жителя Иркутской области

350 тысяч рублей долга по алиментам заставили выплатить двум бывшим женам жителя Иркутской области

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Нижнеудинского района, имея двух детей, дочь и сына, был безработным и нерегулярно выплачивал алименты, из-за чего у него за два года образовался долг в 350 тысяч рублей. Суд потребовал мужчину выплатить средства в пользу двух бывших жен. Однако после работы приставов должник встал на путь исправления - трудоустроился и платит алименты на регулярной основе. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Судебными приставами применен весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный законодательством Российской Федерации. В том числе, при поступлении 134 тысяч рублей на его банковский счет, денежные средства были списаны судебным приставом-исполнителем в счет погашения алиментов. Кроме того, с мужчиной велись беседы о необходимости исполнять отцовский долг, - рассказал начальник отделения Виктор Тренькин.

Таким образом, отец двоих детей устроился работать вахтовым методом в нефтедобывающую компанию, стал ежемесячно выплачивать алименты и гасит задолженность, которая накопилась за период, когда он был безработным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские полицейские предупредили, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации, можно на 1 год угодить за решетку (подробности)

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за неработающего гидранта в Братске, где сгорело два жилых дома. Муниципальное предприятие не проконтролировало состояние техники. (подробности)

Житель Иркутской области убил и закопал в лесу знакомого и его жену из-за нежелания возвращать долг. 52-летнего мужчину задержали по горячим следам. (подробности)