350 тысяч рублей долга по алиментам заставили выплатить двум бывшим женам жителя Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Нижнеудинского района, имея двух детей, дочь и сына, был безработным и нерегулярно выплачивал алименты, из-за чего у него за два года образовался долг в 350 тысяч рублей. Суд потребовал мужчину выплатить средства в пользу двух бывших жен. Однако после работы приставов должник встал на путь исправления - трудоустроился и платит алименты на регулярной основе. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Судебными приставами применен весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный законодательством Российской Федерации. В том числе, при поступлении 134 тысяч рублей на его банковский счет, денежные средства были списаны судебным приставом-исполнителем в счет погашения алиментов. Кроме того, с мужчиной велись беседы о необходимости исполнять отцовский долг, - рассказал начальник отделения Виктор Тренькин.

Таким образом, отец двоих детей устроился работать вахтовым методом в нефтедобывающую компанию, стал ежемесячно выплачивать алименты и гасит задолженность, которая накопилась за период, когда он был безработным.

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