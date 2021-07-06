Иркутские полицейские предупредили, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации, можно на 1 год угодить за решетку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Если вы намереваетесь купить поддельный сертификат о прививке от коронавируса, помните, что за это теперь можно угодить за решетку. Иркутские полицейские предупредили горожан, что по закону уголовное наказание грозит как продавцам липовых документов, так и покупателям.

- За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - За покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.

Кроме этого, полицейские просят жителей Иркутска сообщать о фактах продажи поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19. По словам сыщиков, случаи сбыта подделок уже произошли в некоторых регионах страны.

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