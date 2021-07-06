Житель Иркутской области убил и закопал в лесу знакомого и его жену из-за нежелания возвращать долг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнеилимском районе по горячим следам задержали 52-летнего мужчину, который убил своего знакомого и его сожительницу. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, 5 июля при распитии спиртных напитков мужчина в ходе ссоры нанес ножевые ранения 47-летнему знакомому и его 43-летней сожительнице. От полученных ранений они скончались на месте происшествия. Подозреваемый с целью сокрытия следов преступления закопал тела потерпевших в лесном массиве вблизи полигона твердых бытовых отходов, после чего скрылся, - рассказали в ведомстве.

После задержания мужчина признался, что пошел на преступление из-за денежного долга, который не хотел возвращать убитому.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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