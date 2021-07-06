СК возбудил уголовное дело о халатности из-за неработающего гидранта в Братске, где сгорело два жилых дома Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Братске СК возбудил уголовное дело о халатности. Там в июне текущего года в районе Заярский по улице Осиновская произошел крупный пожар, в котором сгорело два двухэтажных деревянных дома. Люди остались без имущества и крыши над головой. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- В соответствии с договором на право хозяйственного ведения муниципальным имуществом Братска, все пожарные гидранты, установленные на водопроводных сетях, расположенных на территории жилых районов Братска, Комитет по управлению муниципальным имуществом и развитию потребительского рынка администрации муниципального образования Братска передал в хозяйственное ведение муниципальному предприятию «Дирекция городской инфраструктуры муниципального образования Братска», - рассказали в ведомстве.

Следователи выяснили, что сотрудники предприятия контроль за состоянием гидрантов не осуществляли. Так, по прибытию спасателей на место пожара, гидрант по адресу Рудничная, 6 был неисправен. С его помощью было невозможно локализовать возгорание, что затруднило работу и отняло время сотрудников МЧС.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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