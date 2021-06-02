В Братске остановили распространение огня в жилом районе, где горят два двухэтажных деревянных дома Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 18.03 в Братске пожарные локализовали крупный пожар на площади 900 квадратных метров. Там загорелись два двухэтажных деревянных многоквартирных дома. Пострадавших нет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время на месте работают 60 человек и 24 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 14 единиц техники. Привлечены все силы и средства Братского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности. Тушение пожара продолжается, - сообщили в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре в жилом районе Заярский на улице Осиновская города Братска поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 15.39. По указанному адресу по повышенному рангу были направлены пожарные расчёты всех пожарно-спасательных частей города.

Администрацией города Братска решён вопрос о размещении жильцов в пунктах временного размещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два двухэтажных дома горят в Братске. Тушение осложнялось отсутствием воды из-за отключения электричества на насосной станции. (подробности)